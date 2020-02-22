إيران تعلن احتجاز سفینة أجنبية في خليج عمان وتعتقل 13 بحاراً على متنها

ووجهت السلطات الإيرانية لطاقم السفينة تهمة تهريب الوقود.

وقال حسين دهكي، قائد خفر السواحل الإيرانية في محافظة هرمزغان، جنوب إيران، إنه تم احتجاز سفينة أجنبية في خليج عمان، وسحبها إلى ميناء جاسك، بينما كانت تهرب مليون ليتر من الغازوئيل بشكل غير قانوني.



وأضاف حسين دهكي أنه تم اعتقال 13 شخصا كانوا على متن السفينة، مؤكدا أن جميعهم أجانب.

ولم يكشف المسؤول الإيراني عن الدول التي تتبع لها السفينة أو وجهتها، كما لم يكشف عن جنسية البحارة المعتقلين.