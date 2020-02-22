احتجزت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، سفینة أجنبية في ميناء جاسك بخليج عمان، واعتقلت 13 بحارا أجنبيا كانوا على متنها.
وقال حسين دهكي، قائد خفر السواحل الإيرانية في محافظة هرمزغان، جنوب إيران، إنه تم احتجاز سفينة أجنبية في خليج عمان، وسحبها إلى ميناء جاسك، بينما كانت تهرب مليون ليتر من الغازوئيل بشكل غير قانوني.
وأضاف حسين دهكي أنه تم اعتقال 13 شخصا كانوا على متن السفينة، مؤكدا أن جميعهم أجانب.
ولم يكشف المسؤول الإيراني عن الدول التي تتبع لها السفينة أو وجهتها، كما لم يكشف عن جنسية البحارة المعتقلين.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعلن احتجاز سفینة أجنبية في خليج عمان وتعتقل 13 بحاراً على متنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.