برلمان شيلي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد رئيس مجلس النواب الشيلي إيفان فلوريس، السبت، بجهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً على ما حققته على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد فلوريس، خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، الاعتزاز بالعمق التاريخي للعلاقات الودية بين البلدين.

وأكد بسام راضي، متحدث الرئاسة المصرية، أن اللقاء شهد التواصل والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، خاصةً إزاء الملفات محل الاهتمام المشترك، مثل القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المتبادل في إطار التعاون جنوب-جنوب.

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وأضاف متحدث الرئاسة المصرية، أن السيسي أكد خلال اللقاء بالتطلع لتطوير العلاقات بين مصر وشيلي في مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز العلاقات البرلمانية، إلى جانب الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلًا عن العمل على تعظيم الاستفادة بما يتمتع به البلدان من إمكانات متنوعة.

وتابع "راضي"، أن اللقاء شهد تباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها إمكانية الاستفادة من موقع مصر كقاعدة انطلاق للمنتجات الشيلية إلى المنطقتين العربية والأفريقية، لا سيما في ضوء اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بهاتين المنطقتين.

