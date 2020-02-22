أردوغان يعترف بمقتل جنود أتراك في ليبيا

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسقوط قتلى من الجيش التركي ومرتزقة سوريين ضمن العمليات العسكرية الجارية في العاصمة الليبية طرابلس.

وتابع أردوغان في كلمة له أمام حشد من أنصاره في إسطنبول، السبت، أنه "إذا لم نتدخل في سوريا وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة فإن الثمن سيكون باهظا مستقبلا".

وكانت مصادر ليبية أكدت في وقت سابق مقتل ضابطين تركيين يحمل أحدهما رتبة رفيعة ومترجما سوريا، في قصف على ميناء طرابلس البحري، 18 فبراير الجاري.

وفي 10 يناير الماضي تحدثت مصادر مسؤولة في ليبيا عن مقتل 3 ضباط أتراك آخرين وإصابة 6 في معارك العاصمة قبل إعلان وقف إطلاق النار 12 يناير الماضي.

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وأوضحت المصادر أن الجثامين الثلاثة نقلت في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الماضي، على متن متن طائرة تابعة لشركة الأجنحة المملوكة لالإرهابي عبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة فرع تنظيم القاعدة- إلى اسطنبول عبر مطار معيتيقة.

وتداولت صفحات إخبارية في طرابلس أنباء حول القصف الأخير للجيش الوطني الليبي على ميناء طرابلس، وأكدت أنه ألحق أضرارا جسيمة بالعتاد العسكري الذي أرسلته تركيا لصالح قوات حكومة السراج وأودي بحياة 6 ضباط أتراك، كان أحدهم برتبة عقيد في المخابرات العسكرية التركية يدعى (أكخان) الذي كان يشرف على تسليم الأسلحة لحكومة السراج.

ولفت إلى أن القصف أسفر أيضاً عن إصابة نائب قائد القوات التركية في ليبيا العميد (خليل سويسال) المعروف باسم (المخلب الأسود) ومساعده الشخصي وعقيد في الأركان العامة التركية يدعى كمال.

وقد أقر أردوغان الجمعة لأول مرة بوجود جنود أتراك ومرتزقة سوريين في ليبيا، زاعما أنها تقوم بمهام التدريب.

وحاولت تركيا مرارا صد تقدمات الجيش الليبي منذ إطلاق عملية طوفان الكرامة 4 إبريل، وأرسلت أكثر من 3000 مرتزق سوري، إلا أن الجيش الوطني الليبي دمر غالبية المدرعات التركية والطائرات المسيرة، كما قتل أكثر من 70 مسلحا سوريا وأسر آخرون.