مقتل 16 جنديا تركيا في إدلب خلال الشهر الجاري

قتل جندي تركي، السبت، في هجوم لقوات الجيش السوري، ليرتفع عدد القتلى الأتراك بمحافظة إدلب إلى 16 جنديا خلال الشهر الجاري.

وقال إقليم غازي عنتاب التركي، إن أحد أفراد الجيش التركي قُتل في هجوم بقنبلة نفذته القوات السورية في منطقة إدلب ليرتفع عدد قتلى الجنود الأتراك إلى 16 قتيلا خلال الشهر الجاري.

وأضاف الإقليم التركي أن القتيل كان من عمال صيانة الدبابات.

وأرسلت تركيا آلاف الجنود والعتاد العسكري إلى المنطقة التي تقع إلى الجنوب من حدودها للتصدي لهجوم تشنه قوات الجيش السوري بهدف استعادة السيطرة عليها.

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يأتي ذلك بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع التركية، الخميس، مقتل اثنين من جنودها وإصابة 5 آخرين بعد شن سلاح الجو الروسي ضربات على مسلحين اخترقوا دفاعات الحكومة السورية في إدلب.

واتهمت روسيا، تركيا بتقديم الدعم المدفعي للإرهابيين الذين يقاتلون قوات الجيش السوري شمالي البلاد، بحسب وكالة الإعلام الروسية.





وفي ديسمبر/كانون الأول، بدأ الجيش السوري بدعم روسي هجوما واسعا في مناطق في إدلب وجوارها، لتطهيرها من الفصائل الإرهابية.



وتركز الهجوم على ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي وريف حلب الجنوبي الغربي المجاور، حيث يمر الطريق الدولي "إم. 05" الذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدناً رئيسية عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

ومنذ بدء الهجوم، سيطر الجيش السوري على عشرات المدن والبلدات في ريفي إدلب وحلب، أبرزها مدينتي معرة النعمان وسراقب، حيث يمر الطريق الدولي في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.