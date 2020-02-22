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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان في إعتراف جديد : هناك جنود أتراك قتلوا في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسقوط قتلى من الجيش التركي ومرتزقة سوريين ضمن العمليات العسكرية الجارية في العاصمة الليبية طرابلس.
ويعتبر هذا الإعتراف الثاني لأردوغان بعد أن قال في تصريحات الأسبوع الماضي، أن هناك جنود وضباط أتراك موجودن في ليبيا لمساندة ميليشيا الوفاق .
وجاء إعتراف أردوغان في كلمة له أمام حشد من أنصاره في إسطنبول، السبت، وقال أنه "إذا لم نتدخل في سوريا وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة فإن الثمن سيكون باهظا مستقبلا"، على حد زعمه .
وكانت مصادر ليبية أكدت في وقت سابق مقتل ضابطين تركيين يحمل أحدهما رتبة رفيعة ومترجما سوريا، في قصف على ميناء طرابلس البحري، 18 فبراير الجاري.
وفي 10 يناير الماضي تحدثت مصادر مسؤولة في ليبيا عن مقتل 3 ضباط أتراك آخرين وإصابة 6 في معارك العاصمة قبل إعلان وقف إطلاق النار 12 يناير الماضي.
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