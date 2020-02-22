هي الثانية خلال هذا العام .. زيادة مرتقبة في اسعار البنزين بتركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت صحيفة تركية، نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن زيادة مرتقبة في أسعار البنزين بمقدار 16 قرشًا خلال اليومين المقبلين .



وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة أن مسؤولين في قطاع المحروقات، أكدوا أن هناك زيادة بمقدار 16 قرشًا في أسعار البنزين تبدأ ليل الإثنين/الثلاثاء المقبلين.

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ويضيف "بموجب الزيادة المرتقبة سيرتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص من 6.67 إلى 6.83 ليرة (1.11 دولار)".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية رفعت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي ضريبة الاستهلاك الخاص المحصلة على وقود الديزل بنحو 11 قرشا للتر الواحد؛ لتنعكس على الأسعار بمحطات الوقود بنسبة بلغت 13 قرشا.

ويأتي ارتفاع الأسعار والضرائب في تركيا بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في إيجاد حلول لها.