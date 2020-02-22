فرنجيه عرض اخر التطورات والتحديات في لبنان والمنطقة مع افرام الثاني

استقبل رئيس "تيار المرده" ​سليمان فرنجيه​، في دارته في بنشعي، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للسريان الارثوذوكس أغناطيوس افرام الثاني، بحضور نائب البطريرك المطران متى الخوري، الاستاذ جان الخوري، الإعلامي غسان الشامي، المحامي بطرس فرنجيه والأستاذ أنطوان فنيانوس. وقد تناول اللقاء آخر التطورات والتحديات في لبنان والمنطقة.

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