وصول مسيرات "لا ثقة ستدفعون الثمن" الى ساحة الشهداء

وصلت في هذه الاثناء مسيرات "لا ثقة ستدفعون الثمن" الى ​ساحة الشهداء​. وفي وقت سابق انطلقت ​مسيرة​ من ​ساحة ساسين​ وجابت شوارع ​الأشرفية​ بمواكبة ​قوى الأمن الداخلي​، وتوقفت أمام ​الهيئة العليا للتأديب​ حيث أطلق الناشطون. كما انطلقت مسيرة من محلة الكونكورد وصولا الى ساحة الشهداء. إضغط للمزيد

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