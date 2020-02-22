مستشفى عكار رحال نفى وجود إصابة بفيروس كورونا فيه

نفت إدارة مستشفى عكار- رحال، في بيان، "الإشاعات والأخبار التي تتناقلها بعض وسائل التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية حول وجود حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ في المستشفى"، متمنية "اعتماد الدقة في نقل المعلومات والأخبار".

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