مجذوب بحث مع سفراء في دعم المشاريع التربوية وتعزيز الجودة

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي طارق مجذوب مع سفير بريطانيا لدى لبنان ​كريس رامبلينغ​، يرافقه مدير المجلس الثقافي البريطاني دايفيد نوكس، في حضور المدير العام للتربية ​فادي يرق​، وتناول البحث الوضع التربوي والتعاون مع بريطانيا في هذا المجال والعمل المشترك بين الوزارة والسفارة والمجلس الثقافي ووزارة التعاون الدولي في تطوير أداء القطاع التربوي، وتطرق البحث إلى عقد مؤتمر مشترك، لتطوير وسائل الدعم ورفع مستوى الطاقات والقدرات.



وشدد مجذوب على "أهمية التخفيف من الصعوبات والمشاكل في القطاع، والتقدم في التحسين والمنجزات"، مؤكدا "بناء الجسور مع المجتمع المدني ومع الجهات الداعمة"، آملا "تسهيل دراسة ​الطلاب​ اللبنانيين في ​الجامعات​ البريطانية في ظل الأوضاع المالية والنقدية في لبنان وصعوبة تحويل الأموال الكافية إلى الخارج".

وتطرق البحث إلى الضغوط التي تقع على ​المدارس​ نتيجة الأزمة الإقتصادية والتحديات المالية، وشدد وزير التربية على أن "هاجس الوزارة يبقى في تأمين التعليم الجيد لجميع المتعلمين على الأراضي اللبنانية أكانوا لبنانيين أو نازحين".

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واستقبل مجذوب سفيرة فنلندا تارجا فرنانديز في حضور يرق، وتناول البحث تعزيز التعاون في المشاريع المشتركة ودعم برامج الوزارة الهادفة لتأمين التعليم للجميع.

وأوضحت السفيرة فرنانديز بعد اللقاء، أن "بلادها مستمرة بدعم مشروع تعليم اللبنانيين و​النازحين​ عبر منظمة اليونيسف، كما أن هناك تعاونا بين فنلندا والعديد من الجمعيات الخاصة في المجتمع المدني التي تهتم بمختلف أنواع العناية الإجتماعية وخصوصا التربوية، وإن فنلندا تستقبل العديد من المتدربين وتقدم لهم التأهيل المطلوب للنجاح في الأنشطة التي يقومون بها".

ثم استقبل وزير التربية سفير بولندا شميسلاف نيشولوفسكي في حضور يرق، وذلك في زيارة مجاملة تم خلالها عرض العلاقات التربوية والثقافية بين البلدين، وتحدث السفير البولندي عن مسابقة للتلامذة لتصوير الطيور المهاجرة لاختيار أفضل صورة.

