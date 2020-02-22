وزير الإقتصاد: نظمنا محضر ضبط بحق إحدى الصيدليات المخالفة

أعلن وزير ​الإقتصاد​ راوول نعمه أنه "اتجهنا الى إحدى ​الصيدليات​ في منطقة قريطة للتحقيق في شكوى وصلتنا، وتم ضبط المخالفة وتنظيم ​محضر ضبط​ بحقها، وذلك من ضمن ٩ ​محاضر ضبط​ قامت ​مديرية حماية المستهلك​ بتنظيمها بوجه صيدليات وشركات بيع مواد طبية مخالفة"، مؤكدا ان "الوزارة تتشدد بالمراقبة منعاً لأي استغلال".

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