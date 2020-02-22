أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي أنه "رغم سوداوية المشهد ماليا واقتصاديا، يمكننا الخروج من الأزمة وفق برنامج وطني يستحوذ على توحيد المقاربات بعيدا عن تسجيل النقاط والتوترات السياسية"، لافتاً إلى أنه "يجب عدم تحميل الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود مفاعيل الإجراءات الممكن اتخاذها في ظل ما تعانيه هذه الشرائح اللبنانية من ضائقة وعوز".
وخلال استقباله وفودا بلدية وشعبية وحركية وتربوية في مكتبه في بنت جبيل، انتقد "استغلال بعض الجشعين للمواطنين في حاجياتهم اليومية برفع الأسعار على السلع"، مطالبا الأجهزة المختصة بـ"ملاحقتهم وتسطير المخالفات بحقهم".
وكان بزي قد أجرى سلسلة اتصالات مع وزير المالية ووزير الصحة العامة ومسؤولي التنظيم المدني والمنطقة التربوية في الجنوب.
كانت هذه تفاصيل خبر بزي: لملاحقة بعض الجشعين المستغلين للمواطنين في حاجياتهم اليومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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