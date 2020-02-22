ماطوسيان: أحمد السويدي قدّم عرضا بتأمين الكهرباء 24 على 24 في خلال ستة أشهر

اشار النائب الكسندر ماطوسيان في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "في 20 كانون الاول دعوت السيد أحمد السويدي الى ​لبنان​ وقدّم عرضا بتأمين ​الكهرباء​ 24 على 24 في خلال ستة أشهر، بكلفة 9 سنت على المواطن، مع تأمين العدّاد الذكي الذي يمكن تشريجه من خلال تطبيق هاتفي".

اضاف ماطوسيان" في 9 آذار 2019 دعوت مجددا السيد السويدي واجتمعنا بالوزيرة السابقة ندى البستاني التي شددت على الشفافية والالتزام بدفتر الشروط والمناقصة. جدد السويدي عرضه تأمين الكهرباء بمليار و400 مليون ​دولار​ يتحملها هو، ويؤمن 3 الاف ميغاوات. ولا نزال ننتظر دا‎ئرة المناقصات".