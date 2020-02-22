ماطوسيان: أحمد السويدي قدّم عرضا بتأمين الكهرباء 24 على 24 في خلال ستة أشهر

اشار النائب الكسندر ماطوسيان في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "في 20 كانون الاول دعوت السيد أحمد السويدي الى لبنان وقدّم عرضا بتأمين الكهرباء 24 على 24 في خلال ستة أشهر، بكلفة 9 سنت على المواطن، مع تأمين العدّاد الذكي الذي يمكن تشريجه من خلال تطبيق هاتفي".
اضاف ماطوسيان" في 9 آذار 2019 دعوت مجددا السيد السويدي واجتمعنا بالوزيرة السابقة ندى البستاني التي شددت على الشفافية والالتزام بدفتر الشروط والمناقصة. جدد السويدي عرضه تأمين الكهرباء بمليار و400 مليون دولار يتحملها هو، ويؤمن 3 الاف ميغاوات. ولا نزال ننتظر دائرة المناقصات".
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