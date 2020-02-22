وزير الصحة: أجرينا اليوم فحوصات لـ11 حالة في مستشفى بيروت الحكومي وتبيّن أنها لا تحمل فيروس كورونا

اشار وزير ​الصحة​ ​حمد حسن​، في ​مؤتمر​ صحافي مشترك مع وزيرة الاعلام ​منال عبد الصمد​، إلى أن "الخبر المطمئن اليوم أننا أجرينا فحوصات لـ11 حالة في ​مستشفى بيروت الحكومي​ وتبيّن أنها لا تحمل ​فيروس كورونا​".

وأكد حسن "أننا معنيون بشكل مباشر بتجهيز المستشفيات الحكومية ومنظمة الصحة العالمية نوهت بالإجراءات في لبنان التي أدت إلى تشخيص الحالة باكراً والحؤول من دون انتشار الفيروس"، متمنيا الا تؤثّر الازمة الاقتصادية على اي اجراءات سنقوم بها ورئيس الحكومة يعتبر انّ الملفات الصحية في لبنان خطّ احمر.

وكشف حسن أن "هناك توصية لمنع الطيران عن المناطق الموبوءة داخل البلدان في العالم، وإذا أردت إغلاق الخطوط الجوية فيتوجب حينها منع الطيران عن 27 دولة وهذا شيء غير صحيح وليس هناك أي توصية من منظمة الصحة العالمية لوقف الطيران".