وزيرة الاعلام: لمساءلة كل من ينشر أو يروج أخبارا غير صحيحة عن فيروس كورونا

دعت وزيرة الاعلام ​منال عبد الصمد​ في ​مؤتمر​ صحافي مشترك مع وزير ​الصحة​ ​حمد حسن​ لمساءلة كل من ينشر أو يروج أخبارا غير صحيحة عن ​فيروس كورونا​.

ولفتت عبد الصمد إلى أنه "بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان، المسؤولية تقتضي التعامل مع الموضوع بوعي تام"، داعية “لعدم الهلع والاستخفاف"، مذكرة بأن "بيان وزارة الصحة كان واضحاً لحصر أخبار كورونا بوزارة الصحة والوكالة الوطنية للإعلام".

ورأت عبد الصمد أن "على وسائل الإعلام مسؤولية التعامل مع الأخبار بوعي للحدّ من الهلع بسبب فيروس يمكن التخلص منه بقليل من الوقاية وبكثير من الوعي"، مشددة على "ضرورة اعتماد الوكالة الوطنية للإعلام مصدراً للأخبار وعلينا تكثيف برامج التوعية في كافة وسائل الإعلام وتشكيل أزمة خلية دائمة لمكافحة الأخبار الكاذبة".

وشددت على أن "لدينا شفافية مطلقة في نقل كل الاخبار المتعلقة بالفيروس واتمنى ان تكون دقة الأخبار في هذا الموضوع اهم من "السكوب الاعلامي"، مؤكدة أن "لا مكان للكيدية السياسية في هكذا موضوع وطني ولا يجب ان نسمح لأي تجاذبات في هذا الظرف وتضييع البوصلة".