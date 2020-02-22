تدافع بين بعض المحتجين والقوى الامنية أمام مصرف لبنان

ذكرت معلومات صحافية ان إشكالا وتدافعا حصل بين بعض ​المحتجين​ والقوى الامنية أمام ​مصرف لبنان​، سرعان ما تمت معالجته، وبدأ المحتجون برشق البيض على مبنى مصرف لبنان.

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