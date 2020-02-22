حشرة الصندل تتكاثر في قضاء زغرتا ومناشدة لمكافحتها

ذكرت معلومات صحافية أن حشرة الصندل تهاجم مجددا أشجار الصنوبر في أحراج منطقة صخرة والجوار، مما قد يؤذي هذه الأشجار ويؤدي الى يباسها، إذ ان الصندل فراشة تخيط بيضها على طرف غصن الشجرة، فيصبح براعم كالكرة تضم نحو مئتي دودة، وعندما تأكل فإنها تمشي وتخيط، وهي تبدل وبرها في النهار خمسين مرة. كما ان وبرها الذي يشبه وبر الصبار، يحتوي على مادة لزجة، اذا ما احتك الإنسان بها تؤدي إلى تحسس جلدي وورم قد تتطلب معالجته ثلاث سنوات، ومن الممكن أن يتمدد إلى الحلق فينتشر، وهذه الحالة خطيرة.



وقد طلب أهالي المنطقة من المراجع المعنية التحرك لمعالجة هذه الآفة التي تفتك بالشجر المعمر وتؤدي إلى يباسه كما تؤذي صحة الإنسان.

