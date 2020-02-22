الجيش السوري: أي اختراق للأجواء سيتم التعامل معه على أنه عدوان عسكري

أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أن أي اختراق للأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان عسكري خارجي، وقد أعطيت الأوامر للقوى الجوية والدفاع الجوي للتصدي له بالوسائل المتاحة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري تأكيده أن "أي طيران يخترق ​الأجواء السورية​ سيتم التعامل معه على أنه هدف عسكري معادٍ لن يسمح له بالتحليق فوق أجوائنا، وستتم ملاحقته لحظة اكتشافه والعمل على تدميره فور اختراقه مجالنا الجوي".