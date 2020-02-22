RT: سلطات إيران تحتجز سفینة أجنبية بخليج عمان وتعتقل 13 بحارا كانوا على متنها

افادت قناة "​روسيا اليوم​" بأن "​السلطات الإيرانية​ احتجزت سفینة أجنبية في ميناء جاسك بخليج عمان، واعتقلت 13 بحارا أجنبيا كانوا على متنها". ووجهت السلطات الإيرانية تهمة تهريب ​الوقود​ لطاقم ​السفينة​. إضغط للمزيد

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