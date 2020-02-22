أ ف ب: زعيم متمردي جنوب السودان يقسم اليمين كنائب لرئيس الدولة

افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن "زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار اقسم اليمين في جوبا ليتولى منصب نائب الرئيس ويلتحق بالسلطة رسميا في هذا البلد الغارق في الحرب منذ ستة أعوام".
وأقسم مشار أمام جمهور من الدبلوماسيين وممثلين لدول الجوار، من بينهم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن "أكون وفيا لجمهورية جنوب السودان".
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