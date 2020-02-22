أ ف ب: زعيم متمردي جنوب السودان يقسم اليمين كنائب لرئيس الدولة

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن "زعيم المتمردين في ​جنوب السودان​ ​رياك مشار​ اقسم اليمين في جوبا ليتولى منصب نائب الرئيس ويلتحق ب​السلطة​ رسميا في هذا البلد الغارق في الحرب منذ ستة أعوام".

وأقسم مشار أمام جمهور من الدبلوماسيين و​ممثلين​ لدول الجوار، من بينهم رئيس مجلس السيادة ​السوداني​ الفريق أول ​عبد الفتاح البرهان​، أن "أكون وفيا لجمهورية جنوب السودان".