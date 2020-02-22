الحكومة السورية: تم وضع الجانب الاجتماعي في المناطق المحررة على سلم الأولويات

أعلنت ​رئاسة مجلس الوزراء​ السوري، بعد اجتماع المجلس في حلب أنه "تم وضع الجانب الاجتماعي في المناطق المحررة على سلم الأولويات من خلال تفعيل مراكز التنمية الريفية فيها لتفعيل المشاريع الصغيرة والتركيز على الخدمات النوعية لفئات المجتمع كافة وسيتم ترميم مراكز ذوي الإعاقة والبالغ عددها (11) مركزاً وتم رصد مبلغ ٥٠٠ مليون ليرة لتنفيذ هذه الرؤية"، لافتة الى انه "على صعيد الموارد المائية تم إقرار المشاريع التي تحتاجها المناطق المحررة والأولوية بالتنفيذ تأمين ​مياه الري​ للأراضي الزراعية و​مياه الشرب​ للأهالي ومن ثم حل مشكلة ​الصرف الصحي​ وتم رصد مبلغ 5 مليار ليرة لتنفيذ هذه المشاريع".

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