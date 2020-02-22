عاجل.. وفاة أول مريض كورونا في إيطاليا وإجراءات مشددة لعدم انتشار الفيروس

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

كشفت وكالة الأنباء الإيطالية، عن وفاة أول مريض بفيروس كورونا، في مدينة بادوا بشمال إيطاليا.

ونقلت "سكاي نيوز"، إعلان السلطات الصحية الإيطالية، وجود 15 حالة إصابة بفيروس كورونا في منطقة لومباردي الشمالية، الغنية وحالتين في منطقة فينيتو المجاورة حيث تقع بادوا.

وقال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانسا، في تصريحات صحفية، إن مواطن يبلغ 78 عاما توفي بعدما تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد موضحًا أنه كان يتواجد في مستشفى في منطقة فينيتو في شمال البلاد منذ نحو 10 أيام لإصابته بمرض لا علاقة له بالفيروس، لتبين لاحقا التحاليل أنه مصاب بالكورونا.

ووأعلنت السلطات الإيطالية إغلاق الأماكن العامة وإلغاء الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية في 10 بلدات في منطقة لومبادريا الواقعة في شمال إيطاليا بعد تسجيل ارتفاع في عدد المصابين بالفيروس.

والحالات الجديدة في إيطاليا هي الأولى في البلاد التي جاءت عن طريق العدوى الثانوية، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 15 يوم الجمعة.

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وقالت السلطات الصحية إن أول من أصيب بالمرض في شمال إيطاليا كان قد التقى بشخص عاد من الصين في 21 يناير دون ظهور أي أعراض للفيروس الجديد.

وأصيب إيطالي عمره 38 عام هو وزجته وصديقه بالفيروس ويقبع في المستشفي في حالة حرجة وأيضًا هناك 3 مرضى في المستشفى ظهرت عليهم أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا منذ بضعة أيام، وأصيبوا أيضا بالتهابات، وأصيبت 5 ممرضات وأطباء بالفيروس.

وأمرت وزارة الصحة الإيطالية أي شخص اتصل بالثلاثة بأن يقبع تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وتم عزل قرابة 150 شخصا، بينهم عاملون في القطاع الصحي، لإخضاعهم لفحوص.

ووفقا لوزارة الصحة الإيطالية، ثبتت إصابة 3 أشخاص آخرين في لومباردي، الجمعة، وأصدر عمدة كودونا مرسوما بغلق جميع المطاعم والحانات والمدارس ومواقع التجمعات العامة مثل المراقص والصالات الرياضية ونصحت وزارة الصحة سكان المنطقة بالتزام المنازل كإجراء احترازي.