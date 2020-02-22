رسالة شكر من الرئيس الصيني لبيل غيتس وزوجته!

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
أرسل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رسالة إلى مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، أعرب فيها عن شكره له ولزوجته ميليندا، للدعم الذي قدماه للصين في التصدي لفيروس "كورونا" الجديد.
وقال الرئيس الصيني في رسالته: "نمر الآن بوقت حرج في مكافحة فيروس كورونا الجديد (COVID-19). أنا ممتن للغاية لسخاء مؤسسة بيل وميليندا غيتس ولخطابكما، الذي يعرب عن تضامنكما مع الشعب الصيني في هذه اللحظة الهامة".
وأضاف بينغ في رسالته: "حشدنا أمتنا واتخذنا عددا من التدابير غير المسبوقة لاحتواء الوباء وعلاج المرضى، وهذه التدابير الاستثنائية تحقق نتائج مهمة. نحن مصممون على حماية حياة وصحة شعب الصين وجميع بلدان العالم".
شاهد أيضاً من AFP: باحثون في لندن يجربون لقاحا ضد كورونا على الفئران
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
تسجيل 118 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في الصين
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن "فيروس كورونا المستجدّ" في الصين القاريّة الجمعة إلى 2236 حالة، بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 118 وفاة بالفيروس، غالبيتهم العظمى في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.AFP
-
الخامنئي يدلي بصوته في انتخابات إيران
تشهد إيران الجمعة انتخابات تشريعية يتوقّع أن يفوز فيها المحافظون، مستفيدين من النقمة الشعبية العارمة ضد الرئيس المعتدل حسن روحاني على خلفية التدهور الاقتصادي والفساد والأزمات المتعددة التي تشهدها البلاد.AFP
-
ملكة مدرسة سامبا... عمل بدوام كامل
ترقص بيانكا مونتيرو برشاقة لافتة مع بسمة عريضة وعضلات بارزة.. فهي ملكة "بورتيلا" إحدى أقدم مدارس السامبا في كرنفال ريو دي جانيرو.AFP
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
باحثون في لندن يجربون لقاحا ضد كورونا على الفئران
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
وجدد الرئيس الصيني تأكيده على ضرورة تظافر الجهود، قائلا: "كما قلت في كثير من الأحيان، الإنسانية هي مجتمع ذو قدر واحد، والوحدة والتعاون هما أقوى سلاح لهزيمة المرض الذي يهدد الجميع".
هذا وقد أكد بيل غيتس في وقت سابق عزمه التبرع بمبلغ 100 مليون دولار لمكافحة فيروس "كورونا"، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية إطلاق برنامج لمساعدة الدول التي انتشر فيها الفيروس.
المصدر: نوفوستي
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة شكر من الرئيس الصيني لبيل غيتس وزوجته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.