شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يعاود إصدار مجلة مجلس النواب.. وتحية من على عبد العال لقضاء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، عن معاودة إصدار دورية "مجلة مجلس النواب "فى صورتها الجديدة، بعد توقف دام عدة أشهر، ليعود إصدار المجلة بشكل دورى ربع سنوى وتلقى من خلاله الضوء على أنشطة المجلس ولجانه النوعية على مدار 3 أشهر.

ويتضمن العدد الجديد "العدد السادس" مجموعة من الملفات المهمة التى ترصد نشاط المجلس ولجانه النوعية منذ انطلاق دور الانعقاد الخامس فى أكتوبر الماضى وحتى بداية شهر يناير الماضى، ويحمل العدد السادس للمجلة عنوانا رئيسا "المجلس يقف دعما للرئيس والقوات المسلحة والشرطة ".

وشهدت المجلة، افتتاحية للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تحمل رسالة فخر واعتزاز بقضاء مصر الشامخ، والمحكمة الدستورية العريقة صرح الدستور وحصن حمايته.

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ويشمل العدد السادس أيضا، ملف خاص حول أبرز ملامح "النشاط الرئاسي" خلال هذه الفترة من منتدى اسوان للسلام والتنمية المستدامة، إلى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، بالإضافة إلى اقسام مختلفة حول الاجندة التشريعية والدور السياسى والرقابى للمجلس، وكذلك الدور البارز للدبلوماسية البرلمانية للدفع نحو تعزيز علاقات مصر الخارجية تماشيا مع استراتيجية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى .

كما أبرزت المجلة دور اللجان الخاصة برئاسة وكيلا المجلس، وكذلك نشاط اللجان النوعية والزيارات البرلمانية المتعددة والمتنوعة، وجاء بباب "البرلمان والمجتمع "لقاءات الدكتور رئيس المجلس بعدد من الشخصيات البارزة، وطلبة الجامعات والمدارس انطلاقا من حرص المؤسسة التشريعية على تأصيل وتعميق الوعى بالممارسة البرلمانية، اضافة لعدد من التقارير حول المرأة والشباب تحت القبة، كما تضمن ايضا رسائل وفاء لقامات سياسية وبرلمانية غابت عن عالمنا وبقت ذكراهم خالدة، ويحكى باب "قصة مكان "تاريخ قاعة البرلمان وابرز الجلسات التى شهدتها .

وتضمن العدد مقالا لرئيس رئيس المجلة بهاء مباشر بعنوان "النواب والتنمية"، ومقال للمستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب بعنوان: "دور البرلمان المصري.. من تثبيت الاركان إلى تعزيز المصداقية".