شكرا لقرائتكم خبر عن الوجه الخفى لطارق السويدان.. تقرير يكشف مخططات الداعية الإخوانى بالدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، عن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية فى الوطن العربى، من خلال الاعتماد على شخصيات إرهابية، لنشر الفوضى فى البلاد، ومن ضمن أبرز هذه الشخصيات طارق السويدان، الداعية الإخوانى، وهو واحد ضمن العناصر التى تعتمد على الجماعة الإرهابية وقطر وتركيا لبث الفوضى فى البلاد، واستعرض التقرير عددًا من التسجيلات الحصرية لطارق السويدان تحدث فيها عن دعم حكومة قطر للتنظيم الدولى للإخوان.

وذكر التقرير، أن الإخوانى السويدان عمل على تدريبه لأكثر من 70 ألف شاب، لخدمة التنظيم الدولى الإخوان، وعرض التقرير اعترافات للداعية الإخوانى طارق السويدان وهو يقر بدعم قطر للإخوان وعلاقته الوثيقة بالقيادة القطرية والزيارات المتتالية إلى الدوحة، وعلاقته بالجماعات الإرهابية التى تمول من قطر.

Advertisements

يذكر أن الكاتب مشارى الذايدى فى مقاله بصحيفة الشرق الأوسط السعودية، سلط الضوء عن الفوضى الإخوانية، قائلا :" فيلم «أجندة الفوضى» الذى بثّته قناة «العربية» مؤخرًا، ليس سوى لمحة عابرة عن عالم المؤامرات الخفى لجماعات «الإخوان» ومَن يدور فى فلكهم، وسلطات قطر، كل هذه السنوات الماضية.

وفى فيلم «أجندة الفوضى»، تمّ الكشف عن تسجيلات حصرية على لسان القيادى فى التنظيم الدولى لـ«الإخوان»، طارق السويدان، وتحريضه على إثارة الفوضى داخل دول الخليج ومصر، خلال اجتماعه بأعضاء الحركة الإسلامية، فى الخرطوم عام 2014.