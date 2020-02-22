شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يطالب بإيجاد آلية لنقل مباريات الأندية المصرية عربيا ودوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس نادى سموحة الرياضى، اتحاد كرة القدم بمواصلة العمل الجاد من أجل إيجاد آلية لنقل جميع المباريات الخاصة بجميع المنتخبات والأندية المصرية عربيا وأفريقيا ودوليا حتى تستمتع جماهير كرة القدم المصرية بأداء المنتخب الوطنى لكرة القدم ومباريات جميع الأندية المصرية المشاركة فى جميع البطولات خارج مصر.

ووجه رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، التحية لجميع القنوات الفضائية المصرية وإلى تامر مرسى رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وإلى شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوى والعاملين بالشركة على المظهر الحضارى الذى تم به نقل مباراة السوبر المصرى بين ناديى الأهلى والزمالك التى أقيمت بأبو ظبى من الناحية التنظيمية والتى جمعت الأهلى والزمالك فى لقاء شهد تواجد 33 ألف مشجع.

وقال "عامر" فى بيان له أصدره اليوم أن كل من ساهموا فى المجهودات الكبيرة المبذولة لخروج مباراة السوبر المصرى والتى يتابعها الملايين داخل مصر وأفريقيا والدول العربية بهذا الشكل المميز.

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وكان قد كشف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى أن ما حدث فى مباراة السوبر المصرى التى جمعت الأهلى والزمالك، التى أقيمت على ملعب محمد بن زايد فى أبو ظبى الخميس الماضى، سيشهد توقيع عقوبات من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وقال وزير الشباب والرياضة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، هناك إيجابيات كثيرة بمباريات السوبر من الناحية التنظيمية والتزام الجماهير قبل وأثناء المباراة، ويجب أن نركز على هذه الإيجابيات أيضا، مؤكدًا أن اتحاد الكرة يجب أن يكون متابعا جيدا للأحداث وعليه اتخاذ قرارات رادعة.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة الانضباط باتحاد الكرة اليوم، السبت، لاتخاذ قرارات بشأن الأحداث التى شهدتها مباراة السوبر المصرى على استاد محمد بن زايد بابوظبي.

وكانت مباراة الأهلى والزمالك قد شهدت اشتباكات بين لاعبى الفريقين بمجرد نزول محمود كهربا صانع ألعاب القلعة الحمراء إلى أرض الملعب بديلًا حسين الشحات، حيث وقعت عدة تدخلات عنيفة على الكرات المشتركة بين اللاعب وعدد من لاعبى الزمالك، ولم ينتهى الأمر عقب لعب ركلات الجزاء ليدخل اللاعبين فى "خناقة".