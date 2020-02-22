شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" ينظم فعاليات وأنشطة خدمية فى المحافظات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، عددًا من الفاعليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، واستكمالًا لدوره الخدمى، لتخفيف الأعباء على عاتق المواطنين، ودعم الطبقات البسيطة، من خلال إطلاق العديد من الأنشطة التنموية فى قرى ومحافظات مختلفة.

محافظة الغربية

نظمت أمانة المهنيين بحزب مستقبل وطن، بالتعاون مع أمانة الشئون الاقتصادية والاستثمار، وأمانه مركز قطور، اليوم السبت، قافلة طبية مجانية فى جميع التخصصات الطبية بقرية ابشواى الملق التابعة لمركز قطور، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتوفير مزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا، تحت رعاية المحاسب محمد عريبى أمين الحزب بالغربية.

أكد المستشار ماهر درويش أمين المهنيين بالغربية، حرص حزب مستقبل وطن على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء وشمولهم بالرعاية، حيث ضمت القافلة مختلف التخصصات الطبية؛ طب وجراحة العيون والقلب والصدر والانف والأذن والحنجرة وجراحة المسالك البولية وأمراض الباطنة وأمراض النساء والتوليد وجراحة العظام والأمراض الجلدية والتناسلية وطب الأطفال.

قالت المهندسة منال رسلان، أمين الشئون الاقتصادية والاستثمار، بالحزب، أن القافلة الطبية والتى أقيمت بمدرسة الشهيد حسن رسلان شهدت إقبالا كبيرا من الأهالى منذ الساعة العاشرة صباحا، حيث تم توقيع الكشف الطبى على3200 حالة وصرف الدواء لهم بالمجان بقيمة 230 الف جنيه، بجانب توفير خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات إلى مستشفيات جامعة طنطا ومستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحى.

وفى السياق نفسه، أوضح السيد العزب أمين مركز قطور حالة الارتياح الشديد التى سادت بين أهالى القرية مطالبين بتكرار هذه القوافل والتى تضم نخبة من كبار الأطباء فى كل التخصصات وتقدم خدماتها العلاجية المتميزة بالمجان.

محافظة القليوبية

نظم حزب مستقبل وطن، فى محافظة القليوبية، قافلة طبية، متخصصة للكشف عن أمراض العيون بمنطقة بهتيم بحى شرق شبرا الخيمة، وذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حياة كريمة لشعب عظيم، وذلك تحت رعاية النائب عاطف ناصر أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف لبنى عبد العزيز أمين الإعلام بالمحافظة.

أقيمت القافلة بمضيفه بهتيم وتم توقيع الكشف الطبى على ما يقرب من 500 حالة، وصرف العلاج بالمجان للحالات المستحقة، وسوف يتم إجراء العمليات بتخفيض 50% على عمليات المياه البيضاء، والليزك.

وأكدت أمين الإعلام بالمحافظة، أن هذه المبادرة تأتى فى إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، وتوجيهات الأمانة العامة فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى رفع المعاناة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل والأشد فقرا.

محافظة كفر الشيخ

نظمت أمانة التعليم والبحث العلمى بحزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية صالونها الثقافى بعنوان: "التعليم فى مصر، بين الواقع والمأمول"، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، والمحاسب محمد عريبى أمين الحزب بالغربية، والدكتور وليد البحيرى أمين التعليم والبحث العلمى بالمحافظة.

شارك فى الصالون، الدكتور طارق عماره عميد معهد الخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ ونائب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، والدكتور ياسر الجندى عميد كلية التربية بكفرالشيخ وأمين التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بكفرالشيخ، والدكتور عبدالحميد المنشاوى عميد كلية التربية جامعة طنطا.

من جانبه، تناول الدكتور وليد البحيرى أمين التعليم والبحث العلمى العملية التعليمية ومنظورها فى جميع الأديان، مؤكدا على ضرورة الارتقاء بالعملية التعليمية.

وتناول الدكتور عبد الحميد المنشاوى أهمية التعليم والتحول الذى تشهده البلاد حاليا من النظام الورقى إلى التعليم الالكتروني.

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وقد استعرض الدكتور طارق عمارة عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية مشاكل وطرق حلول التعليم فى مصر ودور مجالس الأمناء فى الارتقاء بالعملية التعليمية ودور حزب مستقبل الوطن من خلال المشاركة المجتمعية باعتبار قضية التعليم امن قومى.

وتحدث الدكتور ياسر الجندى عميد كلية التربية كفر الشيخ عن المشاكل التى تواجه المعلمين والطلاب وكيفية الانتقاء إلى الارتقاء بالعملية التعليمية.

وأعرب المحاسب محمد عريبى أمين الحزب بالغربية، عن مدى سعادته بانعقاد الصالون لما له من صدى داخل كل بيت مصرى، مرحبا بالساده الضيوف، مؤكدا أن توصيات الصالون سيتم صياغتها وتسليمها لوزير التربية والتعليم فى لقاء مرتقب فى القريب العاجل.

يذكر، أنه تخلل الصالون الثقافى بعض الفقرات ما بين إلقاء شعر للدكتور عبدالعظيم سالم عضو هيئة مكتب أمانة التعليم والبحث العلمى بالمحافظة، وكذلك استعراض قصة نجاح وتغلب على صعوبات التعليم من أحد متحدى الإعاقة والذى استطاع التغلب على اعاقته البصرية فى التعلم الإلكتروني.

شارك بالحضور أمناء التعليم والبحث العلمى المساعدين، الدكتور عماد حافظ، والدكتورة سهام رزق وأعضاء هيئة مكتب المحافظة وامناء المراكز بالمحافظة، والدكتورة هناء نسيم المنسق الإعلامى للأمانة، والسيد شعير رئيس مجلس أمناء محافظة الغربية وقيادات ومدراء التعليم بالادارات التعليمية ورؤساء مجالس الأمناء وممثلى اتحادات الطلبة.

محافظة القاهرة

أقام حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة القاهرة، معرضًا لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، بأسعار مخفضة، أمام مول سفن ستارز بمنطقة التجمع الخامس، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حياة كريمة لشعب عظيم، وتحت رعاية النائب محمد ماهر أمين الحزب بالمحافظة.

وقالت أمانة حزب مستقبل وطن فى القاهرة الجديدة، أن المعرض يأتى فى إطار تواصل الدور المجتمعى للحزب إلى جانب دوره السياسى، فى الالتحام بالجماهير على أرض الواقع، والعمل على حل مشاكلهم وتلبية مطالبتهم، وتكثيف المبادرات الاجتماعية الخاصة بتوفير متطلباتهم الغذائية، والاستهلاكية بأسعار مخفضة تتناسب مع دخولهم وتحميهم من جشع التجار.

وأكدت أمانة الحزب فى القاهرة الجديدة، على أن المعرض سيستمر لعدة أيام، وشهد إقبالا كبيرا من قبل جانب المواطنين، مشيرة إلى إنها يضم أنواعا مختلفة من المنتجات والسلع الغذائية، والاستهلاكية، والخضروات والفاكهة.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.

محافظة الوادى الجديد

نظم حزب مستقبل وطن، فى الوادى الجديد، مؤتمرًا جماهيريًا بقرية أولاد عبد الله بمركز بلاط فى محافظة الوادى الجديد، تحت رعاية النائب جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة.

وأكدت أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الوادى الجديد، المهندسة ابتسام أبو رحاب، عضو مجلس النواب عن المحافظة، أن المؤتمر جرى تنظيمه فى مقر جمعية تنمية المجتمع المحلى لقرية أولاد عبد الله، وذلك لعرض مشكلات أبناء القرية بحضور لفيف من أبناء وسيدات القرية والقرى المجاورة لها، ورموز العمل الشعبى والسياسى والتنفيذى بمركز بلاط، وبحضور أمين الحزب بمركز بلاط.

وأضافت "أبو رحاب"، أن المؤتمر تضمن عدة مناقشات حول مشكلات القرية وبحث سبل حلها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة، إضافة إلى الاتفاق على تقديم طلب إحاطة أمام مجلس النواب بسبب سوء الحالة الفنية للطريق الواصل بين قريتى " الحاجر"، و"أولاد عبد الله".

ولفتت أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الوادى الجديد، إلى أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار تفعيل دور أمانة المرأة ومبادرة " أنت عظيمة" التى ينفذها الحزب، وفى تفعيل دور الحزب فى التواصل الجماهيرى والالتحام المباشر مع المواطنين، وذلك ضمن الجهود التى يتبناها الحزب للوقوف على مشكلات المواطنين فى كافة القرى والنجوع.