شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يشدد إجراءات الوقاية ضد كورونا بـ"معقم للأيدي وإرشادات صحية"..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار حرص مجلس النواب، على الصحة العامة لكافة أعضاء المجلس والموظفين والصحافة البرلمانية، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس "كورونا"، قامت الأمانة العامة للبرلمان بتعميم أدوات ووسائل تعقيم الأيدي في كافة أروقة البرلمان المختلفة، بالإضافة إلي تعليقها أمام مختلف الأبواب الخاصة بالقاعة الرئيسية للبرلمان.

ويأتي هذا جنباً إلي جانب توجيهات الأمين العام المستشار محمود فوزي، ببث الشاشات المنتشرة في أنحاء المجلس، إرشادات طبية متنوعه، بشأن الوقاية من فيروس كورونا، ببث التعليمات الطبية اللازمة علي شاشات المجلس المنتشرة في كافة الأروقة.

وشملت الإرشادات الطبية التي بثتها الشاشات، أهمية المداومة علي غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخري التي تستخدم لغسيل اليدين، خصوصا بعد السعال أو العطس، المحافظة علي النظافة الشخصية مع الحرص علي نظافة الأسطح والأرضيات، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين، وتجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية، ارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه إصابتها، المحافظة علي العادات الصحية "الغذاء الجيد- والرياضة والنوم الكافي"، استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة النفايات ثم اغسل يديك جيدا. وإذا لم يتوافر فاستخدم أعلي الذراع وليس اليدين.