محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة: قررت نيابة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر الفاحشة واستقطاب راغبي المتعة الحرام من خلال عرض مقاطع إباحية لها على مواقع التواصل الاجتماعي. كانت وردت معلومات لمباحث الآداب، مفادها تصوير "نجلا.ف" 33 سنة، ربة منزل ومقيمة زاوية غزال مركز دمنهور، أفلام إباحية، وعرضها على مواقع الإنترنت، لاستخدامها في استقطاب راغبي المتعة الحرام مقابل 500 جنيه في الليلة.

بضبط المتهمة، ومواجهتها أقرت بصحة الفيديوهات الإباحية وأنها تخصها، وجرى التحفظ على ٦ مقاطع فيديو ومجموعة صور، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.

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كانت هذه تفاصيل خبر الليلة بـ 500 والمعاينة فيديو.. تفاصيل سقوط "نجلا" في البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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