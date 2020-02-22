روسيا تجدد دعمها للقوات السورية في حربها على الإرهابيين في إدلب

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

جدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين دعم بلاده للقوات الحكومية السورية في حربها على الإرهابيين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال فيرشينين - في تصريح صحفي لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت - "نتمسك في نفس الوقت بمواصلة الحوار مع تركيا لتسوية الأزمة في إدلب"، مشيرا إلى أن بلاده وتركيا وقعتا في 17 سبتمبر 2018 (مذكرة سوتشي) حول تسوية الوضع في إدلب السورية.

وأضاف "أن موسكو أجرت - مؤخرا - اتصالات مع الجانب التركي في أنقرة ثم في موسكو حول هذا الموضوع"، لافتا إلى أن بلاده ترى من الضروري مواصلة هذه المحادثات مستقبلا. وتابع: "الأهم هو تفادي سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ومواصلة الحرب بلا هوادة على الإرهابيين".