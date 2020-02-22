"ادفعي 200 ألف جنيه عشان ابنك يرجع".. ضبط مرتكبي واقعة اختطاف بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل، وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه في الدقهلية .

تلقى مركز ميت غمر بلاغا من ربة منزل "مقيمة دائرة المركز" بغياب ابنها، طالب، 7 سنوات عن مسكنهما ولم تتهم أحداً .

وورد اتصال هاتفي لوالد الطفل طلب خلاله المختطف مبلغ 200 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراح ابنـها.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي عن تحديد مرتكبي الواقعة حيث تبين أنه زوج خالة الطفل المختطف 35 سنة، عامل، مقيم بدائرة المركز" ، وعاطل مقيم دائرة مركز المحلة بالغربية" .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وإطلاق سراح الطفل؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.