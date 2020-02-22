صحيفة روسية تلمح إلى احتمالية حدوث انقلاب عسكري في تركيا

ذكرت صحيفة (نيزافيسيمايا جازيتا) الروسية اليوم السبت أن النخبة التركية منقسمة على بعضها حول عمليات أنقرة في سوريا ، وذلك وسط تقارير باحتمال حدوث انقلاب جديد على سلطة أردوغان، وفقاً لـ أ ش أ.

وتقول الصحيفة الروسية "إن تقريرا صادر عن مؤسسة "RAND" للتحليل بعنون " نهج تركيا القومي" يشير إلى احتمال حدوث انقلاب جديد في تركي ، وذلك استنادا إلى مصدر تركي مطلع على المناقشات الدائرة داخل

الأوساط الحكومية". وتضيف الصحيفة الروسية "أن تقرير RAND (المكون من حوالي 300 صفحة) يتحدث عن حالة توتر في دوائر الجيش التركي.وتسوق الصحيفة الروسية - على لسان المصدر التركي - قوله "الكل يناقش هذا الموضوع لأنهم يعتقدون بأن التقارير التي تعدها مؤسسة (راند) تعكس أحيانا السياسة الخارجية للولايات المتحدة".ويشير المصدر التركي إلى أن هناك من لا يأخذ ما تنشره (راند) على محمل الجد لأن لدى الجيش التركي بنية أكثر انغلاقا من أن يكون ممكنا الحكم على المزاج السائد فيها بدقة.وتنقل الصحيفة الروسية عن محلل سياسي تركي يوسف قبلان القول "إن الانقلاب التالي لن يقوم به مؤيدو الداعية فتح الله جولن، وإنما الكماليون والجماعات العلمانية في القوات المسلحة التركية".وتشير "نيزافيسيمايا جازيتا" إلى احتمال أن يكون تسليط الضوء على تقرير مؤسسة (راند) مجرد انعكاس لرغبة النخبة الحاكمة في تركيا في رصصفوف المجتمع التركي المنقسم على مسألة عمليات أنقرة العسكرية الجديدة في سوريا.