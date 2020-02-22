وزارة الدفاع الجزائرية: تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية و3 قنابل شمالي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت عن تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية و3 قنابل تقليدية الصنع بولايتي الجلفة وبومرداس (شمال).

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم السبت إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس مخبأ للجماعات الإرهابية وثلاثة قنابل تقليدية الصنع، إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من ولايتي الجلفة وبومرداس".

وأضاف البيان أنه تم توقيف 25 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بكل من ولايتي تلمسان (شمال غرب) وورقلة (شرق).

اليوم السبت إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس مخبأ للجماعات الإرهابية وثلاثة قنابل تقليدية الصنع، إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من ولايتي الجلفة وبومرداس".وأضاف البيان أنه تم توقيف 25 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بكل من ولايتي تلمسان (شمال غرب) وورقلة (شرق).

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