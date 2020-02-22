قيادة عمليات بغداد: إصابة عدد من أفراد الأمن إثر استهدافهم ببنادق صيد

أفادت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، بإصابة عدد من أفراد الأمن إثر استهدافهم ببنادق صيد.
قواتنا الأمنية ببنادق الصيد، حيث تم إصابة عدد من أفراد قوات حفظ القانون المكلفة بحماية المتظاهرين".
وقالت القيادة، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، "مازالت هناك عدد من المندسين داخل التظاهرات تستهدف
السلميين إلى التعاون معها لمنع هذه الاعتداءات واعتقال المنفذين وإحالتهم للقضاء".
وأضافت "قواتنا تمارس أعلى درجات ضبط نفس، داعية المتظاهرين
وكانت قيادة عمليات بغداد قد أكدت، أمس /الجمعة/، وجود عدد من المندسين بين المتظاهرين يستخدمون بنادق الصيد باتجاه القوات الأمنية والمتظاهرين السلميين على حد سواء، لخلط الأوراق والمواقف وتضليل الرأي العام.
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