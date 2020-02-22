قيادة عمليات بغداد: إصابة عدد من أفراد الأمن إثر استهدافهم ببنادق صيد

أفادت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، بإصابة عدد من أفراد الأمن إثر استهدافهم ببنادق صيد.



وقالت القيادة، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، "مازالت هناك عدد من المندسين داخل التظاهرات تستهدف

قواتنا الأمنية ببنادق الصيد، حيث تم إصابة عدد من أفراد قوات حفظ القانون المكلفة بحماية المتظاهرين".



وأضافت "قواتنا تمارس أعلى درجات ضبط نفس، داعية المتظاهرين

السلميين إلى التعاون معها لمنع هذه الاعتداءات واعتقال المنفذين وإحالتهم للقضاء".



وكانت قيادة عمليات بغداد قد أكدت، أمس /الجمعة/، وجود عدد من المندسين بين المتظاهرين يستخدمون بنادق الصيد باتجاه القوات الأمنية والمتظاهرين السلميين على حد سواء، لخلط الأوراق والمواقف وتضليل الرأي العام.