النمسا: ننفذ توصيات منظمة الصحة العالمية حول "كورونا"

أكد ردولف أنشوبر وزير الصحة النمساوي، أن بلاده تبذل كل جهد ممكن حتى لا يتحول فيروس كورونا المستجد إلى وباء عالمي، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك فى تعليق الوزير، اليوم السبت، على وفاة حالتين بالفيروس في شمال إيطاليا
وأوضح الوزير أنشوبر"أجرينا حتى الآن اختبارات على 181 حالة مشتبه بها في النمسا وكلها كانت سلبية، ونحن على اتصال بجميع دول الاتحاد الأوروبي على مدار الساعة من خلال نظام الإنذار المبكر، وبالتالي يمكننا اتخاذ الإجراءات اللازمة فور أي شك في وجود حالات بالنمسا".
وأكد الوزير أن النمسا هي بالتأكيد واحدة من أفضل الدول استعدادًا لمواجهة الفيروسات، لافتا إلى تنفيذ جميع اقتراحات وتوصيات منظمة الصحة العالمية وهيئة الرقابة الصحية الأوروبية حول كورونا، بسرعة وثبات.
وأشار إلى وجود 62 حالة إصابة حاليا بالفيروس في الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك بريطانيا).
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