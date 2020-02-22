الرئيس الجزائري تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء غدا

يرأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، صباح غد الأحد ، اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة ملفات تخص العديد من القطاعات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية ، اليوم السبت ، فإن الاجتماع سيدرس عدة ملفات تتعلق بمشروع قانون خاص بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، وواقع

العقار الصناعي وتسيير المناطق الصناعية، وآفاق بعث وتطوير نشاطات الثقافة والإنتاج الثقافي والصناعة السينماتوغرافية، والشباب والرياضة ، والسياحة والصناعة التقليدية.



وقال البيان إن مجلس الوزراء سيناقش أيضا عرضا حول "استراتيجية الاتصال الحكومي".