تبدأ الحكومة البريطانية اليوم السبت فى إصدار أول جواز سفر بريطاني باللون الازرق منذ 30 عامًا خلال شهر مارس المقبل للاحتفال بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
إلى اَخر باللون الأزرق.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية على موقعها الإلكتروني أنه من المقرر أن يتم استبدال جواز السفر الأحمر الداكن الذي يتم تداوله في معظم دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 1998
من جانبها، رحبت وزيرة الخارجية البريطانية بريتي باتيل بتحويل جواز السفر إلى الأزرق، لكن داعمي الاتحاد الأوروبي والسياسيين القوميين في شمال أيرلندا توقعوا أن الجوازات الجديدة من شأنها إبطاء مسار دخول البريطانيين للمطارات والموانئ الأوروبية.
الأوروبي أعطى المملكة المتحدة فرصة فريدة لصياغة مسار جديد في العالم، ومكّن من العودة إلى التصميم الأزرق والذهبي المميز"، موضحة أن جواز السفر البريطاني مرتبط بالهوية البريطانية،كما أنها مترقبة لاستخدامه في السفر.
وقالت باتيل إن "خروج بريطانيا من الاتحاد
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في ديسمبر 2017، أن جواز السفر الأزرق سيعود وجميع جوازات السفر الصادرة حديثًا ستكون زرقاء اللون وسيتم إصدارها إلى جانب جوازات السفر حمراء اللون التي ستظل صالحة للسفر حتى تنتهي صلاحيتها ليتم تجديديها بالأزرق والذهبي.
كانت هذه تفاصيل خبر في مارس المقبل.. بريطانيا تبدأ إصدار جواز سفر جديد باللون الأزرق بعد "بريكست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.