أعلن مصدر في هيئة صناعة الصواريخ والفضاء الروسية، اليوم السبت، أن موسكو تعتزم إطلاق أول قمر اصطناعي من نوع "ارتيكا-إم" لمراقبة المناخ والبيئة بمنطقة القطب الشمالي، وذلك من قاعدة "بايكونور" الفضائية في ديسمبر 2020.
وقال المصدر، في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إنه من المقرر إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-2.1 بي" وعلى متنه القمر الاصطناعي الأول "ارتيكا- إم" يوم 9 ديسمبر القادم".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تخطط لإطلاق أول قمر اصطناعي لمراقبة المناخ نهاية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.