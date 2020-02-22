محمد بن راشد لمجدي يعقوب: يداً بيد نصنع أملاً جديداً

نشر الحساب الرسمي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، اليوم السبت منذ قليل، صورة له مع البروفيسور مجدي يعقوب، قائلاً: " يداً بيد ..نصنع أملاً جديداً ... أطال الله عمره وزاده همة وطاقة ونشاطاً في خدمة الناس ".

شاهد.. لحظة سقوط مجدي يعقوب أثناء تكريمة في دبي

وعبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم

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عن حبه للدكتور مجدي يعقوب وتقديرهم للدور الإنساني الكبير الذي يقوم به بتكريمه خلال مُبادرة صنّاع الأمل، في دورتها الثالثة والتي استقبلتها دولة الإمارات، ووجه له بعضهم رسائل دعم وحب بعد سقوطه على المسرح وابتسامته التي لم تفارقه طوال الاحتفالية.

كان الشيخ محمد بن راشد آل متكوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أعلن أنه جمع تبرعات خلال حفل تكريم «صنّاع الأمل» في دبي، بقيمة 360 مليون جنيه مصري (8.17 مليون دولار)، لصالح مستشفى مجدي يعقوب بأسوان.



وقال الشيخ محمد بن راشد في حسابه على «تويتر»: «كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة.. ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ ٣٦٠ مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.. صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد».