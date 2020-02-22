نشر الحساب الرسمي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، اليوم السبت منذ قليل، صورة له مع البروفيسور مجدي يعقوب، قائلاً: " يداً بيد ..نصنع أملاً جديداً ... أطال الله عمره وزاده همة وطاقة ونشاطاً في خدمة الناس ".
شاهد.. لحظة سقوط مجدي يعقوب أثناء تكريمة في دبي
وعبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم
كان الشيخ محمد بن راشد آل متكوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أعلن أنه جمع تبرعات خلال حفل تكريم «صنّاع الأمل» في دبي، بقيمة 360 مليون جنيه مصري (8.17 مليون دولار)، لصالح مستشفى مجدي يعقوب بأسوان.
وقال الشيخ محمد بن راشد في حسابه على «تويتر»: «كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة.. ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ ٣٦٠ مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.. صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد».
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد لمجدي يعقوب: يداً بيد نصنع أملاً جديداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.