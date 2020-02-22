كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التركي يعترف بإرسال المقاتلين السوريين إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده أرسلت مقاتلي المعارضة السورية إلى ليبيا.

وأضاف أردوغان، للصحفيين في إسطنبول، هناك أيضًا أشخاص من الجيش الوطني السوري، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كانوا يعرفون سابقًا باسم "الجيش السوري الحر". حسبما ذكرت صحيفة "ذا ناشونال".



وأشارت عدة تقارير إلى أن تركيا أرسلت مرتزقة سوريين بعد أن وعدوا بالجنسية التركية ومرتبات تصل إلى 2000 دولار شهريًا للقتال إلى جانب ميليشيات موالية للحكومة الوطنية.

هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها أردوغان بإرسال هذه العناصر ويقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنهم كانوا حوالي 3600 مقاتل من الفصائل والألوية الموالية لتركيا في سوريا.