كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الباكستانية: عملية السلام الأفغانية سوف تمضي قدما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، بأن جهود باكستان المخلصة من أجل السلام والاستقرار في أفغانستان قد آتت ثمارها.

في بيان، أعرب وزير الخارجية عن ثقته في أن عملية السلام الأفغانية سوف تمضي قدمًا، حسبما أورد موقع "راديو باكستان".

وقال وزير الخارجية، عقب اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في 29 من هذا الشهر، سيتم بذل جهد للتحرك نحو الحوار بين الأفغان.

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وأشار شاه محمود قريشي، إلى أنه لم يكن من السهل إحضار حركة طالبان إلى طاولة المفاوضات وإغراء الولايات المتحدة بإعادة عملية السلام الأفغانية.

وأضاف، أنه: "من دواعي الارتياح أن كلا الجانبين قد أكدا الآن اتفاق السلام"، موضحًا، أن الصفقة ستوقع بحضور باكستان لأنه لم يكن من الممكن المضي قدما في الأمور بدونها".

وذكر وزير الخارجية، أن العالم بأسره بما في ذلك الولايات المتحدة يقدر دور باكستان. ومع ذلك، حذر من أنه: "سيتعين علينا أن نضع في اعتبارنا المفسدين".