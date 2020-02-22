كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة النقل السورية: فتح طريق دمشق - حلب رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير النقل السوري، علي حمود، اليوم السبت، بأن الطريق العام الذي يربط العاصمة السورية دمشق بحلب، والتي كانت أكبر مدينة في البلاد قبل الحرب، مفتوح رسميًا أمام حركة المرور المدنية دون قيود.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الوزير قوله: "الطريق السريع بين دمشق وحلب مفتوح رسميًا أمام حركة المرور وهو تحت تصرف المواطنين"،كما أوردت وكالة "رويترز".

في وقت سابق، أكدت القوات المسلحة السورية أنه تم تحرير مناطق واسعة في حلب وإدلب من الإرهابيين.

Advertisements

يوم الخميس، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن المسلحين المدعومين بالمدفعية التركية قد اخترقوا مواقع الدفاع التابعة للجيش السوري بالقرب من قريتي قمناس ونيرب في إدلب.

فتحت طائرة Su-24 الروسية النار على المسلحين، مما ساعد القوات السورية على صد المقاتلين المتقدمين.

وأفادت وزارة الدفاع التركية ،فيما بعد، أن جنديين تركيين قُتلا وجرح خمسة في غارة جوية في إدلب، مضيفًة، أن أكثر من 50 سوريًا قتلوا نتيجة لإطلاق النار.