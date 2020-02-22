كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولو الصحة بأمريكا: مستعدون لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة إنهم يستعدون لاحتمال انتشار فيروس كورونا الجديد عبر المجتمعات الأمريكية، مما سيجبر المدارس والشركات علي الاغلاق، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

لم تر الولايات المتحدة بعد انتشار للفيروس الذي ظهر في وسط الصين في أواخر ديسمبر. لكن صرحت نانسي ميسونييه، المسؤولة في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن السلطات الصحية تعد الكادر الطبي للخطر.

وقالت مسونييه إنه في الأسابيع المقبلة، إذا بدأ الفيروس في الانتشار عبر المجتمعات الأمريكية، فإن السلطات الصحية ترغب في أن تكون مستعدة لإغلاق المدارس والأعمال مثل تلك التي أجريت في الدول الآسيوية لاحتواء المرض.

وأضافت: "لا نرى انتشارا هنا في الولايات المتحدة بعد، لكن من المحتمل جدًا، على الأرجح، أنه قد يحدث في النهاية.. لا يزال هدفنا هو إبطاء دخول الفيروس الي الولايات المتحدة. هذا يمنحنا مزيدًا من الوقت لإعداد المجتمع لمزيد من الحالات وربما انتشار مستمر."

وتابعت قائلة أن مركز السيطرة على الأمراض يتخذ خطوات لضمان حصول موظفي الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في الولايات المتحدة على الإمدادات التي يحتاجون إليها، وذلك من خلال العمل مع الشركات والمستشفيات والصيدليات ومصنعي الأدوات والموزعين على ما يمكنهم القيام به للاستعداد.

Advertisements

وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نافذة الفرصة لاحتواء الانتشار الدولي للوباء الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص كانت تغلق، حيث انتشر الفيروس إلى نحو 26 دولة بمجموعة كبيرة في كوريا الجنوبية وتفشي المرض حديثًا في إيران ولبنان وايطاليا.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في جنيف: "إذا عملنا بشكل جيد، يمكننا تجنب أي أزمة خطيرة، لكن إذا أهدرنا الفرصة فسنواجه مشكلة خطيرة على أيدينا".

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها لديها حاليًا 13 حالة مصابة بالفيروس داخل البلاد و21 حالة بين الأمريكيين الذين أعيدوا إلى الوطن، على متن رحلات إجلاء من ووهان، الصين، ومن سفينة دايموند برينسز في اليابان.

ومن بين 329 أمريكيا تم إجلاؤهم من السفينة السياحية، تم تأكيد 18 إصابة بالفيروس. 11 منهم في مركز جامعة نبراسكا الطبي، وخمسة منهم في مرافق طبية بالقرب من قاعدة ترافيس الجوية في كاليفورنيا واثنان بالقرب من قاعدة لاكلاند الجوية في سان أنطونيو، تكساس.