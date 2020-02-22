تعيين أردنية مستشارة للأمن الداخلي بأمريكا

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أفادت صحيفة "بوليتيكو"، اليوم السبت، بأن الرئيس الإمريكي دونالد ترامب، عين السياسية من ولاية فلوريدا ذات الأصول الأردنية، جوليا نشيوات، للعمل كمستشارة جديدة لشؤون الأمن الداخلي.

ويذكر أن جوليا نشيوات، عملت في وقت سابق، مع مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين بوزارة الخارجية الأمريكية، وكان وقتها يشغل منصب مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون تحرير الرهائن.

جوليا نشيوات من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية عام 1975، وهي من أب أردني وأم أردنيه من عشيرة سلطية وتحمل الجنسية الأمريكية وديانتها المسيحية وحاصلة على درجة الدكتوراه من معهد طوكيو للتكنولوجيا في اليابان، عينت في عام 2020 مستشارة للأمن الداخلي للرئيس ترامب وعمرها 45 سنة.

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وهي سياسية ناجحة وامرأة قوية ومثالية في حسن إدارتها للأمور السياسية، وشغلت عدة مناصب في الإدارة الأمريكية أبرزها نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية ومستشارة للأمن الداخلي للرئيس ترامب وهي سياسية ناجحة ومتألقة.

ونقلًا عن وكالة سبوتنيك، تولت نشيوات منصب القائم بأعمال مبعوث الرئيس لشؤون تحرير الرهائن بعد مغادرة أوبراين المنصب ليتولى مهمة مستشار الأمن القومي لترامب، ثم شغلت نشيوات، سابقا، منصب نائبة وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تيليرسون، ومنصب رئيسة أركان السياسة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، وعدة مناصب في الإدارة الأمريكية.

وعملت نشيوات، قبل توليها منصبها الجديد، في مكتب حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتس، وترأست مقاومة الكوارث الطبيعية وتنسيق استجابة المؤسسات المختلفة بالولاية للكوارث الطبيعية.