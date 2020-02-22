كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سعودي يكشف خيانة حزب الإصلاح للتحالف العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، إن قيادات حزب الإصلاح باليمن خانوا التحالف العربي من أجل مصالحهم المالية والخاصة.

وكتب فهد ديباجي، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "التاريخ والحجر والشجر والبشر أن حزب الإصلاح وبعض قبائل الشمال اليمني تقاعسوا في أداء واجبهم الوطني اتجاه اليمن وتحريره، بل ساهموا في خيانة التحالف والهجوم عليه رغم سعيه الحثيث في تحرير بلادهم، من أجل مصالح خاصة ومالية وأيدلوجية ونتيجة ضيق أفق سياسي واستراتيجي".