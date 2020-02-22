كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أقوى 5 جيوش في العالم للعام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، أن ساحات المعارك تتطور باستمرار، مما دفع البلدان في جميع أنحاء العالم إلى ضخ مئات المليارات من الدولارات كل عام في قواتها المسلحة في سباق لتطوير التدريب والتكنولوجيا والأسلحة الأكثر تقدمًا.

واعتبارًا من عام 2020، يقول موقع "جلوبال فايرباور"، وهو موقع يتتبع القوة العسكرية، إن الجيوش الخمسة التالية هي الأقوى، استنادًا إلى مرتبة تم منحها بعد النظر في كيفية مقارنتها بفئات "تتراوح بين القوة العسكرية والمالية والقدرة اللوجستية والجغرافية":

5) اليابان

بعدد الأفراد العسكريين النشطين الذين يقدر عددهم بـ 247،160، فإن هذا البلد الآسيوي لا يملك سوى جزء بسيط من عدد الموظفين الجارين المضطربين في كوريا الشمالية، ولكنه يعوضها عن أسلحتها المحدثة.

لدى اليابان 152 طائرة مهمة خاصة - أكثر من أي بلد في العالم بخلاف الولايات المتحدة، وفقًا لإحصائيات "جلوبال فايرباور" - وأسطول بحري هائل يحتوي على 40 مدمرة.

كما أن لديها 3،130 مركبة مدرعة و 1004 دبابة و 119 طائرة هليكوبتر هجومية.

تقدر اليابان بإنفاق 49 مليار دولار على جيشها في عام 2020.

4) الهند

الهند، التي تشارك في نزاع إقليمي طويل الأمد مع باكستان المجاورة على منطقة كشمير، لديها ما يقدر بنحو 1,444,000 شخص يعملون بنشاط في قواتها المسلحة.

يقول "جلوبال فايرباور"، إن الأمة النامية من بين رواد العالم في عدد الدبابات (4،292) والمدفعية المقطوعة (4،060) والطائرة المقاتلة (538).

تشير التقديرات إلى أن الهند تنفق 61 مليار دولار على جيشها هذا العام.

3) الصين

تحتل الصين، أقوى دولة في آسيا وخصم متزايد للولايات المتحدة، المرتبة الثالثة في هذه القائمة.

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القوة العظمى الشيوعية بها عدد من العاملين النشطين يقدر بـ 2,183,000 - الأكبر في العالم.

تقوم الصين ببناء قواتها البحرية في السنوات الأخيرة أثناء مشاركتها في النزاعات الإقليمية عبر بحر الصين الجنوبي. اليوم، لديهم 74 غواصة و 52 فرقاطة و 36 مدمرة، كما يقول "جلوبال فايرباور".

على الأرض، تمتلك الصين 33000 مركبة مدرعة و 3500 دبابة. جمعت قواتها الجوية 1232 طائرة مقاتلة و 281 طائرة هليكوبتر هجومية.

تقدر الصين أن تنفق 237 مليار دولار على قواتها المسلحة في عام 2020.

2) روسيا

تمتلك روسيا، التي اشترك جيشها في سوريا وأوكرانيا في السنوات الأخيرة، أكبر عدد من الدبابات في أي بلد في العالم: 12،950، أي أكثر من ضعف ما تملكه الولايات المتحدة، وفقًا لإحصائيات "جلوبال فايرباور".

ويتولى أفرادها النشطاء الذين يقدر عددهم بحوالي 1،013،628 فردًا على الأرض قيادة 30،038 مركبة مدرعة و 6،083 وحدة مدفعية ذاتية الدفع و 3860 جهاز عرض صاروخي.

في الأجواء، تمتلك القوات الجوية الروسية 873 طائرة مقاتلة و 531 طائرة هليكوبتر هجومية. في المياه، لديهم 62 غواصة و 48 سفينة حربية.

تقدر روسيا، أن تنفق 48 مليار دولار على جيشها هذا العام.

1) الولايات المتحدة

في ما لا ينبغي أن يكون مفاجأة، فإن الولايات المتحدة "تحتفظ بمكانتها العليا كقوة عسكرية بلا منازع في العالم"، كما يقول "جلوبال فايرباور".

أمريكا لديها وحدات جوية أكثر من أي بلد آخر على الأرض، مع 2085 مقاتلة، و967 طائرة هليكوبتر هجومية، و945 طائرة نقل و 742 طائرة خاصة.

تتصدر الولايات المتحدة العالم بحصولها على 39,253 مركبة مدرعة و 91 مدمرة تابعة للبحرية و 20 حاملات طائرات. لديها ما يقدر بـ 1400،000 من العاملين النشطين.

خصصت واشنطن 750 مليار دولار للميزانية العسكرية الأمريكية في عام 2020.