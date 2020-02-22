كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: حزب الإصلاح باليمن يستغل الأزمات لتحقيق مصالحه شخصية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الكاتب والمحلل السياسي خالد الزعتر، اليوم السبت، أن حزب الإصلاح اليمني، يستغل الأزمات لتحقيق أهداف ومصالح شخصية.

وكتب الزعتر، تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها: " حزب الإصلاح تجار حروب، يسعون فقط للتكسب من الأزمات لتحقيق أهداف ومصالح شخصية".

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وأضاف الزعتر، أن عمليات التطهير التي قامت بها قوات التحالف العربي في محافظة المهرة كانت ضربة قاصمة للأطراف عديدة من ميليشيات الحوثي إلى حزب الإصلاح الإخواني الذي ينشط في التكسب من الأزمة اليمنية، إلى حزب قطر التي كانت هذه الأطراف تنشط في عمليات تهريب السلاح والمخدرات.

وتابع الزعتر، ما حدث في محافظة المهرة يؤكد ذلك، من خلال التجارة بتهريب السلاح الذي يستفيد منه الحوثي إلى التجارة بتهريب المخدرات.