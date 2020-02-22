كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة جديدة.. شقيق أمير قطر متهم بإغتصاب ممرضة أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحد الحراس الذين يقاضون شقيق أمير قطر "تميم بن حمد"، بعدما زعم أنه احتُجز كرهينة، اغتصاب صديقته وتركها مصابة في هجوم غامض على منزله في لوس أنجلوس. وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعاد ماثيو الليندي إلى منزله ليجد صديقته آبي هان قد تعرضت للضرب بوحشية في غرفة نومهم، والجدران مغطاة، ومن ثم تم نقلها إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى هنتنغتون في غيبوبة.

أمضت هان يومين في غيبوبة، وخرجت من المستشفى بعد أسبوعين وتتعافى الآن في المنزل مع ظهور أعراض تلف في الدماغ من ضربات هائلة متعددة على رأسها.

وتوحي الكدمات الموجودة بين ساقيها والحمض النووي التي عثرت عليها، بأن المهاجم ربما اغتصبها، على الرغم من أن هان لا تستطيع تذكر أي شيء منذ يوم الحادث، 14 يناير.

وأخبر الليندي، ديلي ميل تي في أنه يخشى أن يرتبط الهجوم بقضيته البالغة 34 مليون دولار ضد الشيخ خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر.

وقدم في دعواه، أنه هو وحارس شخصي سابق تعرضا لتهديدات بالقتل، بعد ما طُلب منهما قتل شخصين، واضطروا للعمل لـ 20 إلى 36 ساعة متواصلة' بدون أيام عطلة، وسُجنوا في قصر الأمير لمدة شهرين بعد محاولة الهرب.

وقالت الشرطة إنه على الرغم من عدم وجود أدلة على تورط الشيخ خالد، إلا أنهم يبحثون في مخاوف الليندي. ولم يرد رد عن السفارة القطرية.

ويعيش الليندي البالغ من العمر 38 عامًا وصديقته في مجمع سكني راقي ببوابات في وسط باسادينا يتطلب بطاقات أو رموز رئيسية للدخول، حيث أخبرت الشرطة الزوجين أن الجريمة الشديدة مثل هجوم يناير أمر نادر للغاية.

وقال اللفتنانت كاريلو إنه استبعد السرقة كدافع، لأنه لم يتم سرقة عنصر واحد من الشقة، بما في ذلك أكثر من 10000 دولار من المجوهرات، وحقيبة يد لويس فيتون ومحفظة عليها فواتير كبيرة يمكن رؤيتها على طاولة بجانب الباب الأمامي.

وقالت ريبيكا كاستانيدا، محامية الليندي في قضيته ضد الشيخ خالد، إنها أبلغت مكتب التحقيقات الفيدرالي بالهجوم على هان، على الرغم من أن اللفتنانت كاريلو أخبر ديلي ميل أن المكتب لم يتصل بشرطة باسادينا بشأن القضية.

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وقالت المحامية المقيمة في فلوريدا "مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بهذا الحادث مع آبي وهم يبحثون فيه".

وأضاف "من الواضح أن تطبيق القانون الفيدرالي لا يمكنه أن يخبرني بما يفعلونه، لكن تم إعلامهم بذلك وتحدثوا مع شرطة لوس أنجلوس التي استجابت لهذه القضية.

وأوضحت "أنه توقيت غريب، وأعتقد أنهم يعلمون أننا دخلناهم في زاوية قانونية الآن".

وادعى بيتارد أن الشيخ والوفد المرافق له كانوا في لوس أنجلوس في نوفمبر 2017 عندما قدم الملك القطري أول طلب على قتل رجل كان يحاول تحصيل ديون بقيمة 6000 دولار.

وقال بيتارد "لقد فوجئت تمامًا بقيمة حياته". "لقد كان هذا المبلغ ضئيلًا، فقط ستة آلاف دولار حيث كان مدينًا لشخص ما، وكان الشخص الذي يدين بالمال يحاول فقط تحصيله من الدين". لكنه أراد أن يخرج من الطريق.

وقال بيتارد إنه أخبر الشيخ "سوف أتعامل مع ذلك بطريقتي"، واتصل بالرجل وسدد ديون الشيخ. لكن عندما اكتشف الملياردير أن دائنه لم يقتل، كان غاضبًا، كما ادعى قائد البحرية السابق.

وأضاف بيتارد "لقد غضب مني بشدة عندما اكتشف أنني لم أفعل ما طلب مني، وهو قتل الرجل".

كما زعم مدير الأمن السابق أن الشيخ خالد طلب منه أن يقتل امرأة في حاشيته يعتقد أنها كانت ترسل رسالة إلى شخص من المملكة العربية السعودية. قائلًا ""لقد أراد مني أن أخرجها إلى الصحراء، وأن أتخلص منها، بينما قلت له على الفور" لا، لا تطلب مني أبدًا أن أفعل ذلك مرة أخرى، وبعدها نهضت وغادرت".

واستقال جندي البحرية السابق في نهاية المطاف، لكن زُعم أنه تلقى تهديدات بالقتل من الشيخ خالد عندما ساعد موظفًا أمريكيًا آخر على الفرار من قصر الأمير إلى الولايات المتحدة.

وقدم محامي الشيخ خالد، أليخاندرو سوتو من شركة فريدمان فيلس آند سوتو ومقرها ميامي، ردًا على دعوى أليندي وبيتارد الشهر الماضي مدعيًا أن الأمير القطري ليس لديه صلات وثيقة الصلة بفلوريدا مما يعني أن المحاكم الفيدرالية في الولاية ليس لها اختصاص على النزاع، ويطالب بأن يتم التخلص من القضية.

بعد ثلاثة أسابيع سحبت أليندي وبيتارد قضيتهم من محكمة فلوريدا الفيدرالية حتى يتمكنوا من إعادة المحاكمة في ولاية ماساتشوستس هذا الشهر.