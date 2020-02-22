كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 22/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || وكالة إيرانية: "الحرس الثوري" يتصدر الانتخابات البرلمانية

صرحت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، بأن قائمة المرشحين المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تتصدر الانتخابات البرلمانية في طهران. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصين تسجل 397 حالة إصابة بفيروس كورونا

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني شهد 397 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 21 فبراير، بعد أن كان 889 حالة في اليوم السابق، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز". أخبار عالمية عاجلة اليوم || منظمة الصحة العالمية تشعر بالقلق إزاء حالات الإصابة بفيروس كورونا

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، بأن منظمة الصحة العالمية تشعر بالقلق إزاء عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي ليس لها صلة وبائية واضحة رغم أن إجمالي عدد الحالات خارج الصين ما زال صغيرًا نسبيًا.

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