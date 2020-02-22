كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإغلاق التام في بلدة إيطالية وسط مخاوف من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وُضع بلدة كودوجنو في شمال إيطاليا في إغلاق تام، بعد 14 تأكيد إصابة 14 حالة جديدة في البلاد بفيروس كورونا الجديد ووفاة شخصان بسبب المضاعفات الناجمة عن الفيروس، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقد أمرت وزارة الصحة الإيطالية بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا لكل شخص كان على اتصال بالمرضى المصابين.

تم اكتشاف فيروس كورونا الجديد لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر، ومنذ ذلك الحين امتد إلى 26 دولة. وقد أودى بحياة أكثر من 2345 شخص حتى الآن.